Пострадавший при жесткой посадке казанского вертолета Ми-2 находится в тяжелом состоянии

Пострадавший при жесткой посадке казанского вертолета Ми-2 в Удмуртии сейчас находится в тяжелом состоянии. Врачи отмечают, что несмотря на это, угрозы для жизни нет. Об этом во вторник рассказал журналистам заведующий отделением реанимации первой республиканской клинической больницыПавел Тверитнев.

«Пострадавший поступил ночью. Состояние на данный момент у него тяжелое, но стабильное. В данный момент угрозы для его жизни я не вижу», — сказал Тверитнев.

Медик отметил, что у пострадавшего сочетанная травма. Так, по словам Тверитнева, это достаточно серьезный перелом таза, перелом верхней конечности — локтя, общее переохлаждение. «Были участки обморожения, но с этим удалось справиться медикаментозно. По всей видимости, ампутации чего-либо удастся избежать», — сказал он.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, следственный комитет возбудил уголовное дело после жесткой посадки казанского вертолета вблизи Ижевска. В результате происшествия погиб один человек, еще один госпитализирован.