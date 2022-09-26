Построить до 2035 года: в Горздраве рассказали, где в Казани появятся новые больницы и поликлиники

Границы Казани растут, растет и численность населения, что требует строительство новых объектов здравоохранения. Городское Управление здравоохранения внесло предложения о строительстве медучреждений в генеральный план Казани до 2035 года. Согласно этим предложениям, поликлиники в будущем должны построить в ЖК «Весна-2» и ЖК «Станция Спортивная».

В настоящее же время ведется строительство детской поликлиники в казанском поселке Дербышки, где будут обслуживать 11 тыс. детей. Об этом сообщил глава Горздрава, замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков. Он также рассказал, где в Казани в этом году заработали новые поликлиники и офисы врачей общей практики.

Что планируется построить

По словам главы Горздрава, в прошлом году был завершен проект строительства поликлиники в ЖК «Весна-2» на 400 посещений в смену. Учреждение будет обслуживать такжежилые комплексы «Весна», «Солнечная Долина», поселков Самосырово и Офицеров. О сроках начала строительства, по словам Жаворонкова, будет известно после того, как под стройку определят источник финансирования.

Завершен проект строительства поликлиники в ЖК «Весна-2» на 400 посещений в смену.

Помимо поликлиники в ЖК «Весна-2», в данный момент рассчитывается стоимость строительства многопрофильной поликлиники в ЖК «Салават Купере», центра врача-терапевта и педиатра в жилом массиве Чебакса. Начало строительства ориентировочно назначено на 2023 год.

«Из текущих планов можем отметить острую необходимость строительства медцентра на территории ЖК «Станция Спортивная». Уже в октябре застройщику будет предоставлен участок под строительство центра врача-терапевта и педиатра», – добавил он.

Жаворонков подчеркнул, что Управление здравоохранения представляет предложения по размещению поликлиник и больниц на каждой застраиваемой территории.

Что уже строится

Жаворонков напомнил, что на данный момент в Дербышках идет строительство поликлиники, которая будет обслуживать более 11 тыс. детей как из самого поселка, так и из близлежащих населенных пунктов: Большие Дербышки, Аки, Кульсеитово и др. Для взрослого населения Дербышек работают фельдшерские акушерские пункты.

Жаворонков также отметил, что «совсем недавно» был введен в эксплуатацию офис врача общей практики и педиатра в Константиновке. Он рассчитан на 40 посещений в смену.

Офис врача общей практики и педиатра в поселке Константиновке рассчитан на 40 посещений в смену.

«Детское население [поселка Константиновка] обслуживается городской детской поликлиникой №6. К филиалу прикреплены 2,3 тыс. детей, что соответствует двум педиатрическим участкам», – сообщил он.

Летом этого года открылся филиал детской городской поликлиники №4 в формате офиса врача-педиатра в ЖК «Салават Купере». Для жителей комплекса организованы два педиатрических участка. Еще 8 тыс. детей обслуживает открытый в ЖК «Солнечный город» филиал детской поликлиники №11 на Баки Урманче.