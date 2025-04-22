Посёлок Ямбурово в Татарстане могут официально упразднить

Совет Кугунурского сельского поселения Балтасинского района 14 апреля принял решение об упразднении посёлка Ямбурово. Документ направят в районный совет для дальнейшего рассмотрения и внесения законопроекта в Госсовет республики.

Основанный в XVIII веке посёлок, ранее носивший название Красный Ключ, расположен в 32 км от райцентра. Согласно данным «Татарской энциклопедии», с 2015 года в Ямбурово не осталось жителей. Если законопроект будет одобрен, населённый пункт официально прекратит своё существование.