Потепление и еще один сюрприз: погода снова удивит жителей Татарстана

Активный циклон принес в Татарстан сырость и ледяной ветер. Май по-прежнему остается крайне холодным и непредсказуемым месяцем в этом году.

В ближайшее время в республике слегка повысится температурный фон, но все равно останется низким. Днем это от +5 до +10 градусов. В Казани не выше +8. Порывы ветра будут достигать 23 м/с и направляться со стороны юго-запада.

По прогнозам Гидрометцентра РТ, кроме незначительного потепления, республику накроют осадочные облака – будет дождь и мокрый снег. Они ожидаются по всему Татарстану, в том числе и в столице.