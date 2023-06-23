«Потребление «синтетики» у нас растет»: в Татарстан наркотики завозят из Москвы и Санкт-Петербурга

«Татарстан является транзитным регионом для поставки наркотических веществ в другие регионы России», – рассказал сегодня начальник отдела Управления наркоконтроля МВД по Республике Татарстан Анвар Каримов.

На пресс-конференции, посвященной Дню борьбы со злоупотреблением наркотиков, он сообщил, что на территорию нашей республики «синтетика» попадает в основном из Москвы и Санкт-Петербурга. С начала года полицейские перекрыли 24 таких канала. Острое отравление наркотиками диагностировали у 200 татарстанцев, 92 из которых спасти не удалось.

Более 230 кг наркотиков изъяли из оборота

С начала года представители правоохранительных органов Татарстана изъяли более 230 кг наркотических средств, где, по информации МВД, по-прежнему, преобладают синтетические наркотики. В общей доле изъятого они потянули более чем на 180 кг.

При всем этом наркоситуация в Татарстане оценивается как «нейтральная» и «в целом контролируемая».

«За преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, к уголовной ответственности в этом году привлекли больше 770 лиц, – рассказал начальник отдела Управления наркоконтроля МВД по Татарстану Анвар Каримов. – Это, как правило, местные жители в возрасте от 25 до 40 лет, не имеющие постоянных источников доходов (63%) и ранее привлекающийся к уголовной ответственности (58%)».

С начала 2023 года в Татарстане перекрыли 24 канала поставки наркотиков. Фото: © Владимир Васильев

Полиция Татарстана перекрыла 24 канала поставок запрещенных веществ и психотропных веществ. Героин, гашиш и иная «синтетика», со слов спикера, в Татарстан попадает в основном из Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградкой области. Факты производства запрещенных веществ в этом году зафиксированы и на территории республики.

«В текущем году пресечена деятельность четырех крупных накролабораторий по производству синтетических наркотиков», – отметил Каримов.

Всего же, по данным МВД, зарегистрировано более 200 острых отравлений наркотиками, 92 из них – с летальным исходом. При этом, примерно каждое пятое отравление сопряжено с чрезмерным потреблением алкоголя.

Распространение наркотиков происходит по большей части через теневой сегмент интернета. Наниматели предпочитают обезличенный оборот. Мелких распространителей, чаще всего – несовершеннолетних, убеждают в отсутствии ответственности при задержании. Меж тем, за участие в незаконном обороте полиция задержала 143 человека от 18 до 24 лет, 23 из них – несовершеннолетние.

«Молодые люди убеждены, что в условиях анонимности об их преступной деятельности никто не узнает, а если их задержат, то суд учтет их возраст и выберет наказание без лишения свободы. Однако, несовершеннолетних преступников тоже направляют в исправительные учреждения с реальными сроками», – заверил спикер.

Рассказал Каримов и об актуальной проблеме потребления психоактивных веществ.

«Девяти подросткам на момент совершения правонарушения [на момент потребления] не было и 16 лет. В текущем году семь несовершеннолетних взяли на учет и 19 подростков остаются в данной категории», – констатировал он.

«Современные наркотики более опасны»

«Меня, как специалиста, беспокоит появление так называемых новых синтетических наркотиков», – поделилась своими переживаниями главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РТ Резеда Хаева.

По ее словам, из осмотренных в прошлом году 14,3 тыс. студентов и школьников двое являлись потребителями наркотиков. Еще 16 потребителей выявили при медосмотре в Татвоенкомате, где за кампанию побывали 3 тыс. призывников.

«Бытует мнение, что они [синтетические наркотики] не приносят вреда здоровью. На самом деле они приносят больше вреда, влияя на все органы, в том числе на центральную нервную систему. Современные наркотики более опасны – вещества вызывают склонность к суициду, нарушение памяти и внимания», – отметила эксперт.

Родителей подростка должна насторожить смена круга общения чада, снижение успеваемости, изменение настроения, а также режима дня. Фото: © Салават Камалетдинов

По просьбе журналистов Хаева перечислила признаки зависимости несовершеннолетнего.

«Родителя должно насторожить то, что их подросток вдруг начинает меняться. Родственники должны обратить внимание на изменение его окружения, на то, что иногда снижается успеваемость, изменяется настроение, режим дня и отдыха», – рассказала специалист.

При наличии подобных переживаний родители подростка должны безотлагательно поговорить со своим чадом, а при необходимости пройти психологическую консультацию.

«Можно обратиться к нам в диспансер, чтобы получить помощь специалиста. Возможности наши очень высокие – мы можем на ранних этапах выявить потребляет или не потребляет, и, конечно, оказать помощь», – заверила Хаева.

Спикер отметила, что вовремя принятые меры со стороны родителей и квалифицированная помощь со стороны специалистов способны сохранить здоровье и жизнь подростка.

«Чем раньше появляются у родственников вопросы, тем будет лучше, чем потом лечить заболевание. Иногда родственники длительное время думают, что это все пройдет, и замечают на этапах, где ребенок имеет «хорошую» зависимость и есть необходимость оказания медицинской помощи», – резюмировала нарколог.

Прокуратура будет применять новые методы по безопасности на дорогах

Как сообщил прокурор отдела Прокуратуры Татарстана Линар Валитов, надзорное ведомство будут применять новые методы для обеспечения безопасности на дорогах в призме борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Он напомнил, как в прошлом году Татарстан один из первых в РФ применил практику лишения водительских прав для состоящих на учете наркологов водителей.

«Мы сопоставляли лиц, состоящих на учете в невродиспансере с лицами, имеющими водительское удостоверении. Результаты показали, что часть лиц, которая ранее получала водительское удостоверение, в течение 10 лет были поставлены на наркологический учет. Чтобы снизить социальный и транспортный риск, а также обеспечить безопасность других участников движения было принято решение об аннулировании водительских прав», – напомнил Валитов.

Прокуратура РТ анонсирвоала новые методы по безопасности на дорогах. Они будут осуществляться через призму борьбы с незаконным оборотом наркотиков Фото: © Владимир Васильев

В этом году водительских прав по аналогичному принципу лишили еще 1,5 тыс. человек.

«В этом году работа проводилась с лицами, состоящими на учете из-за психических заболеваний. Результаты позволили лишить прав и обезопасить наши дороги, отняв из дорожного движения полторы тысячи водителей, – отметил спикер. – Будут у нас применяться новые методы по обеспечению безопасности дорожного движения через призму борьбы с незаконным оборотом наркотиков и наркомании».