 Поволжский университет с 2023 года начнет готовить IT-специалистов для спорта и туризма
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Поволжский университет с 2023 года начнет готовить IT-специалистов для спорта и туризма

Выпускники бакалавриата смогут работать системным аналитиком, администратором или руководителем IT-проектов.

Республика
22 ноября 2022  18:15
Автор:
Шахерезада Курбанова

Поволжский университет с 2023 года начнет готовить IT-специалистов для сферы физической культуры, спорта и туризма. Об этом сообщают в пресс-службе вуза. 

Выпускники нового направления «Информационные системы и технологии» смогут работать системным аналитиком, администратором или руководителем IT-проектов, бизнес аналитиком, техническим писателем, архитектором информационных систем, геймдизайнером, администратором базы данных, системным администратором. Для поступления абитуриентам нужно будет сдать обязательные экзамены - русский язык, математика, на выбор - физика или информатика и информационно-коммуникационные технологии.

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