«Поволжского душителя» в Казани приговорили к пожизненному отбыванию срока

Верховный суд Татарстана вынес заключительный приговор в отношении 41-летнего Радика Тагирова, более известного как «поволжский душитель». Мужчина больше 10 лет назад совершил 31 убийство, 33 разбойных нападений и 3 покушения. Об этом пишет Следком России.

Его жертвами стали пожилые женщины из Казани и других российских городов – в Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Саратове, Иваново, Кирове, Самаре, Челябинске и Москве.

Он выбирал себе одиноких пенсионерок и под видом коммунальщика заходил в квартиры. Избивал, душил и грабил.

Преступника задержали четыре года назад в столице Татарстана. Было проведено больше 5 тысяч исследований. На местах преступлений обвиняемый оставлял свою ДНК, что и стало доказательством его причастности.

Кроме этого, Тагиров сам признавался в этом во время предварительного следствияи допросов, но позже стал отрицать вину.

Суд назначил ему первые десять лет тюрьмы, затем – пребывание в колонии особого режима.