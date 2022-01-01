Повышение МРОТ и наказание для лихачей на дорогах: какие законы вступают в силу в январе

Увеличение МРОТ

Минимальный размер оплаты труда повысят до 13 890 рублей в месяц. Напомним, что ранее он составлял 12 792 рубля.

Кроме этого вырастет и величина прожиточного минимума. В среднем в России на одного человека она составит 12 654 рубля, для трудоспособного населения — 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля.

Законопроет вступает в силу с 1 января.

Объединение фондов ЖКХ и защиты прав дольщиков

Фонд защиты прав дольщиков и Фонд ЖКХ будут преобразованы в новую компанию «Фонд развития территорий».

Фонд будет обеспечивать комплексное развитие территорий на основании решений Правительства РФ, выполнять одновременно функции застройщика и технического заказчика, осуществлять строительный контроль. Закон вступает в силу с 1 января.

Помощь одаренным детям

Нововведение позволит оплачивать за счет бюджета питание и проживание талантливых детей в школах-интернатах при вузах. Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Ответственность за частичную неуплату алиментов

Теперь нарушение закона повлечет за собой обязательные работы до 150 часов, арест до 15 суток или штраф в размере 20 тыс. рублей за несоблюдение обязательств по уплате алиментов в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что злостные неплательщики «пользовались этим, что недопустимо». Закон вступает в силу 10 января.

Увеличение лимита «Пушкинской карты»

Лимит «Пушкинской карты» вырастет с 3 до 5 тысяч рублей. Потратить деньги можно на различные культпоходы. К программе присоединятся музеи, театры, концертные залы, филармонии и библиотеки по всей стране.

Напомним, что карту могут оформить граждане в возрасте от 14 до 22 лет. Для этого надо скачать и зарегистрироваться в специальном мобильном приложении госуслуг. Полную афишу мероприятий, доступных по «Пушкинской карте», можно будет увидеть на портале «Культура. РФ» и в приложении госуслуг.

Карту можно будет получить как в электронном виде в приложении, так и в физическом, заказав ее в ближайшем отделении Почта Банка.

Защита животных

В России с 1 января запрещена работа зоопарков, цирков, зоотеатров, дельфинариев и океанариумов без лицензии, а также установлен запрет на рыболовства в отношении китов, дельфинов и морских свиней.

Для сохранения морских млекопитающих, по новым законам, могут устанавливаться ограничения их вылова в исключительной экономической зоне РФ, включая запрет и закрытие лова отдельных видов морских млекопитающих.

Это позволит сберечь млекопитающих от истребления, уверены авторы законопроекта.

Вино только из винограда

Запрещается использовать понятие «вино» и его производные на этикетке спиртных напитков, полученных брожением не винограда.

Продукция будет считаться фальсифицированной, если данное требование не будет соблюдаться.

Наказание для лихачей на дорогах

Уголовное наказание вводится для водителей, превышающих скорость и выезжающих на встречную полосу, если прежде они многократно привлекались за аналогичные нарушения и лишались прав.

Наибольшее наказание составит три года лишения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет. Кроме этого, нарушителям могут выписать штраф до полумиллиона рублей или в размере зарплаты от двух до трех лет. Закон вступает в силу с 10 января.