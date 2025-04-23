Повышение зарплат госслужащих Татарстана с мая 2025 года

news_top_970_100
Республика
23 апреля 2025  10:17

В Татарстане повысят зарплаты государственным служащим и их заместителям. Соответствующие указы опубликованы на портале правовой информации. Документы подписал глава республики Рустам Минниханов.

Новые оклады начнут действовать с 1 мая 2025 года. Министры Татарстана будут получать на 10% больше — 53,7 тысячи рублей. Повышение также коснется глав муниципальных учреждений и лиц, замещающих госдолжности.

Увеличатся выплаты и для специалистов третьего разряда в территориальных органах. Их основная часть вырастет с 14 тысяч до 15 389 рублей. За два года ежемесячное поощрение увеличится на 56%.

news_right_column_240_400
Новости
Сергей Лавров и Рустам Минниханов встретились с послами исламских стран
23 апреля: Праздники в России и мире
Врач Татарстана объяснила безопасность вакцин
Аэропорт Нижнекамска снял ограничения на полеты
Произошли изменения в расписании пригородных поездов через Татарстан
В Татарстане снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ
В креме La Roche-Posay на Wildberries нашли опасный канцероген
Казань впервые приняла главную ресторанную премию страны