Повышение зарплат госслужащих Татарстана с мая 2025 года

В Татарстане повысят зарплаты государственным служащим и их заместителям. Соответствующие указы опубликованы на портале правовой информации. Документы подписал глава республики Рустам Минниханов.

Новые оклады начнут действовать с 1 мая 2025 года. Министры Татарстана будут получать на 10% больше — 53,7 тысячи рублей. Повышение также коснется глав муниципальных учреждений и лиц, замещающих госдолжности.

Увеличатся выплаты и для специалистов третьего разряда в территориальных органах. Их основная часть вырастет с 14 тысяч до 15 389 рублей. За два года ежемесячное поощрение увеличится на 56%.