Палатки идентичны, но претензию выставим: как в татарстанском фонде «Сэлэт» объясняют аферу на форуме

В работе татарстанского движения «Сэлэт» вскрылась афера на 2 млн рублей. Сегодня об этом на пресс-конференции рассказал советник Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Руслан Никонов.

Палатки, в которых жили дети во время форума, который «Сэлэт» организовал в Билярске, в этом году стали участниками одной из коррупционной сделки. Подрядчик, который закупал их для форума «Сэлэт», решил на них заработать дополнительно. Корреспонденты «КВ» попытались разобраться ситуации.

«Выгодная» сделка

Из бюджета республики Татарстан ежегодно в фонд движения «Сэлэт» выделяется 100 млн рублей. Дети, которые приезжают в лагеря движения подтянуть свой татарский и потанцевать под песни Ильназа Сафиуллина, живут в поле, под открытым небом. Поэтому все основные здания в лагерях заменяют палатками.

В антикоррупционных целях Следственный комитет в этом году решил изучить деятельность Министерства молодежи и его взаимоотношения с фондом «Сэлэт».

«Когда мы вышли и посмотрели закупку этих палаток, мы установили, что их стоимость была завышена на 2,38 млн рублей», — рассказал Никонов.

Оказалось, что подрядчик предоставил фонду палатки по цене 119 тысяч рублей за каждую. Но их действительная стоимость сильно отличалась от цены поставки — 85 тыс. рублей за штуку. Подрядчик приобрел палатки за 5,95 млн, а поставил в фонд за 8,3 млн, получив более 2 млн рублей мошеннических денег.

«Довольствовались тем, что есть»

На наш запрос в пресс-службе «Сэлэт» ответили, что в 2021 году форуму предоставили палатки, модель и характеристика которых не соответствовала документам.

Как сообщили в пресс-службе, согласно документации (какой именно – там не уточнили – прим. Ред.), в лагере «Сэлэт» должны были стоять палатки «М-30», но вместо них детей и вожатых разместили по палаткам «Арсенал-30».

«В рамках организации форума в 2021 году фонду «Сэлэт» были поставлены палатки, модель которых не соответствовала указанной в документации («Арсенал-30» вместо «М-30». По характеристикам совпадает)», – значилось в сообщении пресс-службы.

Как оказалось, поставленные палатки были гораздо дешевле, чем те, которые должны были принять юных форумчан движения «Сэлэт». Однако заменить их в короткие сроки фонд не мог, поэтому палатки пришлось использовать. Так в фонде «Сэлэт» объясняют выявленные махинации.

«В связи с невозможностью оперативной замены палаток в короткие сроки и в целях организации запланированных смен форума временно использовались поставленные палатки», — пишет пресс-служба фонда.

Для того, чтобы сохранить свою репутацию, фонд «Сэлэт» решил направить претензию поставщикам для замены палаток. Как сообщила пресс-служба, замена должна быть произведена «в соответствии с документацией до начала нового сезона».

Ситуацию под контроль взял Президент Татарстана

На сложившуюся ситуацию обратил внимание и Президент Татарстана Рустам Минниханов, стало известно, что он дал поручение премьер-министру Алексею Песошину провести служебные проверки в министерстве по делам молодежи и министерстве лесного хозяйства по фактам тех нарушений, которые были выявлены в ходе антикоррупционной проверки.