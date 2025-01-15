Появились новые вагоны на маршруте Казань – Санкт-Петербург

Фото: пресс-служба ОАО «РЖД»

На маршрутах Казань – Санкт-Петербург и Нижний Новгород – Санкт-Петербург появились обновленные составы фирменных поездов. Поезда №133/134 «Поволжье» и №59/60 «Волга» получили 38 современных пассажирских вагонов. Об этом сообщили представители Горьковской железной дороги, филиала ОАО «РЖД».

В 2023 году на магистраль поступили 18 плацкартных и 14 купейных вагонов, а также шесть штабных, адаптированных для пассажиров с ограниченными возможностями. Все новые вагоны оснащены климат-контролем, душевыми кабинами и экологичными санузлами.

Каждое пассажирское место оборудовано розетками, USB-портами для зарядки гаджетов, индивидуальными светильниками и табличками со шрифтом Брайля. В вагонах установлены контейнеры для раздельного сбора отходов и пурифаеры – устройства для очистки и кипячения воды.

Особое внимание уделено безопасности и комфорту. Современные вагоны оснащены системой очистки и обеззараживания воздуха. Двухступенчатая фильтрация задерживает пыль и неприятные запахи, а ультрафиолетовые лампы обеспечивают безопасное обеззараживание.

Горьковская железная дорога охватывает 15 регионов России, включая восемь областей (Московскую, Владимирскую, Нижегородскую, Кировскую, Свердловскую, Вологодскую, Рязанскую, Ульяновскую), шесть республик (Мордовия, Чувашия, Удмуртия, Татарстан, Марий Эл, Башкортостан) и Пермский край.

Обновление парка вагонов направлено на повышение качества обслуживания пассажиров и обеспечение комфортных условий в пути.