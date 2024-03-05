Появятся ли фунчоза с хурмой в школьных столовых?

На «деловом понедельнике» в Казанской мэрии вчера обсуждали организацию питания школьников. Мэр Казани Ильсур Метшин поделился своими детскими впечатлениями на эту тему: «У каждого есть свое воспоминание, связанное со школьной столовой. У меня вот бег - надо было быстрее занять место - и почему-то вкусное волшебное пюре и курица, точнее, кости от нее. Наша нижнекамская птицефабрика была не бройлерной, поэтому курица была сине-бордового цвета, создавалось ощущение, что она погибла в бою за корм, который ей не достался». Потом, перейдя на официальный тон, градоначальник отметил, что наш город фактически был первопроходцем в вопросе массовой модернизации школьных столовых и в строительстве новых - самых современных. «Мы в шаге от завершения этого проекта, нам осталось возвести четыре пристройки к школьным столовым», - похвалил таким образом своих подчиненных мэр.

Более подробный доклад на эту тему сделала директор Департамента продовольствия и социального питания Казани Рима Мухамедшина. В прошлом году за счет открытия новых учебных заведений произошел прирост питающихся школьников на 9 тысяч. Всего департамент обеспечил горячим питанием 169 тысяч школьников. Причем 46% из них, или 79 тысяч, являются учениками начальной школы, то есть должны кушать горячее бесплатно. Но и это не все. Департамент организовывал питание для 74,6 тысячи детсадовцев и 4,8 тысячи пациентов семи городских больниц. В районы казанский комбинат поставляет сырье и полуфабрикаты для 23,6 тысячи школьников и 23 тысяч дошкольников. А в этом году питающихся учеников ожидается еще больше. Только прошедшей осенью в Казани открылись четыре новые школы.

Поэтому система школьных столовых нуждается в постоянном расширении. Только за лето прошлого года, как доложила Мухамедшина, в казанских школах отремонтировали 21 пищеблок. На это ушло 220 млн рублей из бюджета Татарстана плюс собственные средства департамента в размере 51,6 млн рублей. На них поменяли производственное оборудование, мебель, посуду и декоративные элементы. Этим летом намечается ремонт в 17 школьных пищеблоках. Также откроют столовые при трех новых школах. А в январе текущего года уже открыли дополнительный учебный корпус гимназии №19 с просторной столовой на 372 посадочных места.

За последние пять лет количество посадочных мест в столовых удалось увеличить более чем на 11 тысяч. Хотя это уже не совсем столовые, как отметила Мухамедшина. 90% от их числа на сегодня имеют статус ресторана. Правда, школьного. Таковых в Казани 169.

В департаменте строго относятся к контролю качества изготовляемых блюд. Их собственная лаборатория за 2023 год сделала 232,6 тысячи анализов проб. По результатам входящего контроля не допустила к приемке на склад 661,5 тонны сырья. Кроме того, специалисты лаборатории осуществили 1,2 тысячи выездов в детские сады и школы Казани и Татарстана.

Родители школьников тоже имеют возможность контролировать питание своих чад. Столовые они посещают практически в ежедневном режиме. 98,5% из 18 тысяч записей, оставленных в «Журнале родительского контроля» в 2023 году, - положительные. Количество замечаний от родителей год от года снижается. Например, по вкусовым качествам и температуре подачи блюд их всего 1,5 и 0,3% соответственно от общего количества записей. А 1,9% родителей отметили, что их детям не нравится рыба и рыбные котлеты. Они могут есть мясные блюда.

При снижении числа жалоб какие-то предложения всегда поступают. И некоторые из них весьма экзотические. Чтобы не сказать труднореализуемые. Так, кто-то из родителей просит добавить в меню хурму, кашу со свежими ягодами, цельнозерновой хлеб, мороженое, салаты с фунчозой и жареную рыбу. «Учесть такие предложения мы не можем по причине имеющихся ограничений, связанных с массовым питанием детей», - объяснила Мухамедшина.

Она рассказала, что в прошлом году в школьных столовых начали использовать «конструктор салатов». Смысл его в том, что ученики могут самостоятельно выбирать по своему вкусу овощи в необходимом для них объеме. «По нашим наблюдениям, чем старше дети, тем больше среди них нацеленных на правильное питание и спорт», - отметила Мухамедшина. Почему упор был сделан именно на салаты? Потому что среди целей проекта - снижение роста ожирения среди детей. К тому же овощей в нашем рационе обычно меньше, чем нужно для здорового питания.