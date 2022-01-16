 В пожаре в частном доме в Казани погиб мужчина
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В пожаре в частном доме в Казани погиб мужчина

Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Город
16 января 2022  12:37
Автор:
Николай Лукоянов

В Казани в результате пожара в двухэтажном частном доме №9 по улице Дренажная погиб мужчина. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ.

На место прибыли пожарные расчеты ПСЧ-3. Пожарные обнаружили, что на первом этаже частного дома горела мебель. Площадь горения составила 10x10 метров.

В ходе тушения был обнаружен мужчина 1979 года рождения, который было передан медикам. Реанимационные действия врачей результата не дали – им осталось только констатировать смерть мужчины. 

По предварительной версии причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

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