Пожар в Челнах: большая потеря для малого бизнеса

Лишь к утру 3 декабря в Набережных Чeлнах полностью смогли потушить пожар, который разгорелся накануне, 2 декабря вечером, на крупном aвторынке «Гарaж 500» промзоны «Заритал». Площадь составила более 6800 метров. Прокуратура, вместе спрофильными специалистами, выясняет причину происшествия.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ, информация о пожаре поступила в 18.37. Пожар первым заметил охранник при обходе территории. Он увидел дым и сообщил в пожарную охрану. Уже через пять минут подразделения МЧС России были на месте. Горела кровля авторынка по адресу: Трубный проезд, д. 3 в промышленной зоне.

Силы и средства Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона реагировали по 2 номеру вызова. К моменту их прибытия Огнем были объяты два торговых павильона. На месте работали 16 единиц техники и 56 человек личного состава гарнизона. Информация о пострадавших не поступала.

Но огонь стремительно разгорался из-за «большой горючей загрузки», пояснили в пресс-службе.

Позже стало известно, что ориентировочная площадь пожара составила 2500 кв.м, но окончательные цифры оказались значительно больше – 6800 кв.м.

Мэр автограда Нaиль Магдеев отметил, что это большая потеря для малого бизнеса. Он пообещал рассмотреть вопрос помощи бизнесу, но исходя из результатов расследования причин происшествия. Прокуратура Чeлнов совместно с профильными специалистами выяснит причины и обстоятельства происшествия, а также даст оценку соблюдению требований пожарной безопасности.

Пожар потушили лишь к утру 3 декабря. Всего были привлечены 130 специалистов, 40 единиц спецтехники.