Пожар за Самосыровским кладбищем в Казани успешно ликвидирован

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Город
16 апреля 2025  14:08

В Казани минувшей ночью за Самосыровским кладбищем произошло возгорание сухой травы. Пожарные оперативно отреагировали на вызов и при поддержке местных жителей полностью ликвидировали огонь.

Администрация Советского района опубликовала в своем телеграм-канале фотографии с места происшествия и поблагодарила всех участников тушения пожара. "Спасибо специалистам пожарных служб за оперативную реакцию, а также всем жителям, кто вышел на помощь. Совместными усилиями удалось справиться с огнем", - говорится в сообщении.

Причины возгорания уточняются, однако предварительно пожар связывают с засушливой погодой и возгоранием сухой растительности.

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