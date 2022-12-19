Пожарно-спасательному гарнизону Татарстана передали 24 единицы техники

Пожарно-спасательному гарнизону Татарстана передали 10 новых специальных машин для нужд подразделений МЧС России и 14 мобильных постов пожаротушения для команд, созданных в сельских поселения. Технику передали глава МЧС РФ Александр Куренков и Президент РТ Рустам Минниханов.

Парк был пополнен передвижной насосной станцией, автоцистернами на шасси КАМАЗ и УРАЛ, аварийно-спасательными автомобилями, рукамным автомобилей и другой необходимой техникой.

По словам Куренкова, при поддержке Рустама минниханова за последние два года подразделения были оснащены 32 спецмашинами, а также в 27 был проведен ремонт.

Всего в пожарно-спасательном гарнизоне Татарстана служат более 6 тыс. человек. Ежегодно они спасают свыше 2 тыс. граждан и оказывают помощь более 10 тыс. человек.