 Пожарно-спасательному гарнизону Татарстана передали 24 единицы техники
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Пожарно-спасательному гарнизону Татарстана передали 24 единицы техники

Парк пополнили автоцистерны на шасси КАМАЗ и УРАЛ, рукавный автомобиль и многое другое.

Республика
19 декабря 2022  16:01
Автор:
Роза Габитова

Пожарно-спасательному гарнизону Татарстана передали 10 новых специальных машин для нужд подразделений МЧС России и 14 мобильных постов пожаротушения для команд, созданных в сельских поселения. Технику передали глава МЧС РФ Александр Куренков и Президент РТ Рустам Минниханов. 

Парк был пополнен передвижной насосной станцией, автоцистернами на шасси КАМАЗ и УРАЛ, аварийно-спасательными автомобилями, рукамным автомобилей и другой необходимой техникой. 

По словам Куренкова, при поддержке Рустама минниханова за последние два года подразделения были оснащены 32 спецмашинами, а также в 27 был проведен ремонт. 

Всего в пожарно-спасательном гарнизоне Татарстана служат более 6 тыс. человек. Ежегодно они спасают свыше 2 тыс. граждан и оказывают помощь более 10 тыс. человек.

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