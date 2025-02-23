Пожарный извещатель спас многодетную семью в Татарстане

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Республика
23 февраля 2025  17:34

В татарстанском поселке Уруссу благодаря бдительности пожарного извещателя удалось избежать трагедии. В доме, где проживала мать с пятью детьми от 2 до 12 лет, произошло возгорание кровли из-за неисправности электропроводки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Установленные по программе для многодетных семей три пожарных извещателя вовремя среагировали на задымление. Громкий сигнал разбудил хозяйку, которая, не теряя ни секунды, вывела всех детей на улицу.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС России (8 человек и 4 единицы техники) оперативно ликвидировали пожар, охвативший 70 квадратных метров кровли. Благодаря сигналу извещателя семья осталась невредимой.

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