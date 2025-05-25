Пожары в Татарстане унесли жизни пяти человек за сутки

За последние сутки в Республике Татарстан произошла серия смертельных пожаров, жертвами которых стали пять человек. По данным Главного управления МЧС России по региону, два случая со смертельным исходом зафиксированы в Казани, еще три – в Зеленодольском и Пестречинском районах.

В столице республики трагедия разыгралась в многоквартирном доме на улице Ямашева. При ликвидации возгорания на площади 5 квадратных метров спасатели обнаружили тела 69-летней женщины и 60-летнего мужчины. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Аналогичная ситуация произошла в Зеленодольском районе, где в квартире на улице Королева погиб 59-летний мужчина. Площадь возгорания составила 6 квадратных метров.

Особенно тяжелый случай зарегистрирован в селе Шали Пестречинского района, где огонь унес жизни 85-летней женщины и 35-летнего мужчины. Еще одна 59-летняя женщина получила ожоги рук, но отказалась от госпитализации. Расследование установило, что пожар возник из-за нарушений правил эксплуатации электрооборудования.

Спасатели напоминают гражданам о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности, особенно при использовании электротехники и курении в жилых помещениях.