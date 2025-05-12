Поздний гол Даку принес «Рубину» победу над «Ростовом»

Казанский "Рубин" одержал важную победу в матче 28-го тура РПЛ, обыграв дома "Ростов" со счетом 1:0. Единственный гол в напряженном поединке на 90-й минуте забил Мирлинд Даку, эффектно реализовав подачу с углового.

Эта победа позволила казанцам увеличить отрыв от ростовчан в турнирной таблице до 4 очков. Вратарь "Рубина" Евгений Ставер сохранил свои ворота "сухими", внеся весомый вклад в успех команды.

После 28 туров казанский клуб занимает 7-ю позицию в чемпионате. В следующем матче 17 мая "Рубину" предстоит встреча с "Химками", где команда постарается закрепить успех и продолжить борьбу за высокие места в турнирной таблице.