Пожилая женщина пострадала в ДТП на пешеходном переходе в Казани

В Авиастроительном районе Казани на улице Лукина произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и пешехода. По предварительной информации, 73-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, когда ее сбил водитель автомобиля «КамАЗ».

В результате инцидента пенсионерка получила ушиб плеча левой руки. Ее оперативно доставили в городскую больницу №7 для оказания медицинской помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку для установления всех обстоятельств происшествия. На данный момент причины ДТП уточняются.