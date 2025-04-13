Пожилой мужчина погиб при падении в воду в Чистополе

В Каме у судоремонтного завода (ул. Пионерская, 1) обнаружено тело 65-летнего работника предприятия. Спасатели подняли мужчину с 4-метровой глубины в 30 метрах от берега. Предварительная причина – падение в воду.

МЧС Татарстана предупреждает об опасности:

Высокий риск поскользнуться на берегу

Температура воды почти зимняя

Особую осторожность следует проявлять пожилым людям и сердечникам

«Сейчас условия у водоёмов особенно коварны», – подчеркнула Регина Гаязова, начальник отдела безопасности на водных объектах МЧС РТ.