Пожилой мужчина погиб при падении в воду в Чистополе

В Каме у судоремонтного завода (ул. Пионерская, 1) обнаружено тело 65-летнего работника предприятия. Спасатели подняли мужчину с 4-метровой глубины в 30 метрах от берега. Предварительная причина – падение в воду.
МЧС Татарстана предупреждает об опасности:
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Высокий риск поскользнуться на берегу
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Температура воды почти зимняя
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Особую осторожность следует проявлять пожилым людям и сердечникам
«Сейчас условия у водоёмов особенно коварны», – подчеркнула Регина Гаязова, начальник отдела безопасности на водных объектах МЧС РТ.