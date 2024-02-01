В РТ стартуют онлайн-уроки финансовой грамотности для старшего поколения

Полный курс содержит лекции по шести темам, которые можно изучать в любом порядке. В ходе семинаров будут раскрыты следующие актуальные темы: как управлять личным бюджетом, выбирать банковские услуги, делать безналичные платежи и переводы, вступать в наследство и распоряжаться имуществом. Ну и самое необходимое для пенсионеров – информация о самых распространенных мошеннических схемах.

Один вебинар-урок продолжается 45 минут.

В 2023 году количество просмотров онлайн-уроков для пенсионеров в Татарстане превысило 21 тысяч.

Выбрать время, интересующие занятия и зарегистрироваться на них можно на сайте https://pensionfg.ru.

При желании возможно подключиться к онлайн-уроку группой — например, через центр социальной защиты.

Подробные инструкции по регистрации и подключению размещены на сайте проекта.