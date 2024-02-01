В РТ стартуют онлайн-уроки финансовой грамотности для старшего поколения

Онлайн-семинары для старшего поколения по финансовой грамотности будут проходить с 31 января по 9 апреля.

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Республика
1 февраля 2024  08:17
Автор:
Дмитрий Смирнов

Полный курс содержит лекции по шести темам, которые можно изучать в любом порядке. В ходе семинаров будут раскрыты следующие актуальные темы: как управлять личным бюджетом, выбирать банковские услуги, делать безналичные платежи и переводы, вступать в наследство и распоряжаться имуществом. Ну и самое необходимое для пенсионеров – информация о самых распространенных мошеннических схемах.  

Один вебинар-урок продолжается 45 минут. 

В 2023 году количество просмотров онлайн-уроков для пенсионеров в Татарстане превысило 21 тысяч.
Выбрать время, интересующие занятия и зарегистрироваться на них можно на сайте https://pensionfg.ru.
При желании возможно подключиться к онлайн-уроку группой — например, через центр социальной защиты.

Подробные инструкции по регистрации и подключению размещены на сайте проекта.

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