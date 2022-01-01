Антистресс и мандарины: как правильно отдохнуть в новогодние каникулы

Нет новогоднего настроения, вокруг мишура, снежинки, рождественские песни, запах мандаринов и «Один дома». А вам просто хочется завернуться в одеяло и никуда никогда больше не разворачиваться – в этом состоянии виноват стресс. Неприятное состояние, которое мешает радоваться празднику и который бывает только раз в год, можно победить.

Психолог Полина Хабибулина рассказала, как помочь себе преодолеть накопившийся стрес и набраться сил во время каникул.

Каким должен быть отдых?

«К концу года многие приходят с обострившимися физическими и психическими болячками и это сказывается на общем состоянии населения», – объясняет частую для многих ситуацию специалист.

Важно уметь избавляться от стресса, восполнять энергию и силу, чтобы в середине рабочего процесса, к примеру, не получить нервный срыв или язву желудка. Ответом на вопрос «как избавиться от него?» станет правильный отдых.

«Полезным можно назвать тот отдых, который позволяет восполнить ресурсы организма – эмоциональные и физические при наименьших затратах: физических, психических, материальных. То есть при минимуме усилий получить максимум отдачи», – заметила психолог.

В идеале тело после такого отдыха тело должно быть приятно усталым, а мысли свежими. Тогда можно будет взяться за работу с новыми силами и в первые же дни покорить новые вершины.

На диван смотреть сериалы или на каток кататься на коньках?

Принято считать, что сериалы, компьютерные игры и сидение на диване – плохой способ отдохнуть. Но это не совсем так. И такой вид отдыха имеет право на существование, но с небольшими оговорками.

«Зависит от вида стресса, который испытывал отдельный человек. Если это пассивная и рутинная работа, то отдых в виде сериалов (также пассивная деятельность) не поможет организму восстановить ресурсы», – говорит Полина Хабибулина

В таком случае лучше подобрать что-то активное, что насытит мозг кислородом, разомнет мышцы и повысит уровень серотонина и эндорфина.

Казань богата на активные развлечения: коньки, лыжи, сноуборд, аквапарк и катание на лошадях. Для них не обязательно покупать спортинвентарь или иметь необходимые навыки – как правило, оборудование можно взять в аренду, а инструктор покажет все необходимое.

«Если стрессовая работа связана с физическими или высокими эмоциональными нагрузками (высокий уровень ответственности, сжатые сроки исполнения), то здесь больше поможет пассивный отдых. Просмотр сериалов поможет разгрузить перегруженный мозг, остановит бурную мыслительную деятельность, на время отвлечет от текущих проблем», – отмечает эксперт.

Поэтому не стоит слушать тех, кто считает, что отдых обязан быть активным, полезно прислушаться к себе и своим эмоциям.

Время замечать сигналы

«Отказ от отдыха чреват накоплением стресса», – отметила психолог. Накопленный годами стресс приводит к психосоматическим заболеваниям и зависимостям.

Это же утверждает психолог, ведущий эксперт в области изучения взаимосвязи между психическим и физическим состояниями человека Келли Макгонигал в своей книге «Сила воли: как развить и укрепить, Она рассказывает о том, что стресс приводит к снижению силы воли: из-за того, что у человека слабеет внутренний стержень, ему становится труднее сдерживать себя от криков на родных и близких, от тяги к жирной сладкой еде, алкоголю и сигаретам.

Полина заметила: «У нас только начинает формироваться культура здоровых отношений со своим телом и психикой. И очень жаль, когда люди не замечают своевременных сигналов организма и доводят себя до психосоматических заболеваний или зависимостей».

Осложняется это тем, что некоторые настолько привыкли жить в этом состоянии, что адаптировались к нему и даже не замечают, что их физическое и психологическое здоровье находится на грани.

«В любом случае желательно использовать эти 10 дней максимально эффективно, чтобы восполнить недостатки хоть в активном, хоть в пассивном отдыхе», – отметила девушка.