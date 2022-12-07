Правительство изменило состав совета по реализации законодательства о языках Татарстана

Правительство РТ решило изменить состав совета по реализации законодательства о языках Татарстана при Кабинете министров республики. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РТ Алексеем Песошиным, опубликовано на сайте правовой информации.

Так, из состава совета был выведен Александр Терентьев, назначенный сенатором от Татарстана в сентябре.

При этом в состав ввели заместителя главы администрации Президента республики Руслана Мухарлямова и ректора КФУ Ленара Сафина.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане сформировали новый состав Молодежного правительства. В него вошел 21 человек из 20 ведомств.