Правительство поддержало сокращение ОГЭ в ряде регионов России

Госдума в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий проведение ОГЭ только по русскому языку и математике в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, а также в Республике Северная Осетия — Алания.

Важным фактором в продвижении законопроекта стала поддержка Правительства РФ, хотя и с условием внесения ряда уточнений.

В рамках пилотного проекта, запланированного на 2025 год, ученикам для получения аттестата достаточно будет успешно сдать ОГЭ по двум обязательным предметам, а не по четырем, как сейчас.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о приоритетности рассмотрения законопроекта и о возможности его распространения на всю территорию России в случае успешной апробации.