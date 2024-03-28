Правительство России выделит Татарстану больше 290 млн рублей на лекарства для людей с гепатитом С

Республика Татарстан наряду с другими регионами получит дополнительное финансирование на то, чтобы обеспечить лекарствами пациентов с гепатитом С. Соответствующее решение описано на сайте Правительства России.

Деньги поступят из федерального бюджета. Так, в течение трёх ближайших лет на счёт региона поступит 294,1 млн рублей.

Лекарствами обеспечат 75,8 тысяч россиян. Лекарства закупят для амбулаторного лечения пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением.

В Правительстве напомнили, что борьба с гепатитом С в России была поручена Президентом РФ по итогам послания в 2021 году и заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в 2023 году.