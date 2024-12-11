Правительство РТ утвердило платный вход на Голубые озера в Казани

Власти Татарстана приняли решение о введении платного въезда на территорию Голубых озер, расположенных в Казани. В соответствующем постановлении, который был обнародован правительством региона, уточняется, что изменения касаются природного заказника «Голубые озера». В его положение добавлен пункт о введении платы за посещение данной зоны, размер которой будет определён кабинетом министров РТ. Конкретная стоимость пока не была опубликована.

Согласно проекту постановления, инициированному в конце октября, доступ к озерам будет ограничен по времени: летом, с мая по август, посетители смогут приходить с 5:00 до 22:00, а в осенне-зимний период — с 8:00 до 18:00.

Также стало известно, что предполагаемая сумма за вход на Голубые озера, возможно, составит 100 рублей с человека, однако эта цифра пока не является окончательной. Кроме того, был представлен предварительный список людей, которые смогут посещать Голубые озера без оплаты — среди них чиновники и предприниматели.