Власти Татарстана передали бойцам батальонов «Алга» и «Тимер» боевые дроны

Помощник премьер-министра Татарстана передал военнослужащим батальонов «Тимер» и «Алга» боевые и разведывательные дроны.

Кроме дронов власти республики также передали допкомплектующие к ним. Например, три ФПВ-шлема, которые помогают оператору дрона видеть все от первого лица. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

«Оператору с его помощью удается более точно управлять коптером, как будто мы сидим в кабинке этого маленького дрона», — отметил эксперт по военным дронам Марат.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Ранее «КВ» сообщали, что менделеевские предприниматели передали помощь бойцам СВО. Десять биноклей и 30 спасательных термоодеял будут распределены по полкам, где служат менделеевцы.