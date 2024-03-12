Правительство выделило допфинансирование на газификацию домов многодетных семей и участников СВО

Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал расширение программы социальной газификации. Благодаря дополнительному финансированию из федерального бюджета выделяют 1 млрд рублей.

Мишустин подчеркнул, что такое поручение дал Владимир Путин.

Поддержку получают участники специальной военной операции и члены их семей, ветераны Великой Отечественной войны, многодетные родители и люди с невысокими доходами.

Таким образом, можно получить субсидию на покупку оборудования и подключение к газовым сетям до 100 тыс. рублей.

По программе газ провели уже более, чем в 500 тысячах частных домов России.