Правительство выделило допфинансирование на газификацию домов многодетных семей и участников СВО

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Россия/Мир
12 марта 2024  07:42
Автор:
Эндже Гарафиева

Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал расширение программы социальной газификации. Благодаря дополнительному финансированию из федерального бюджета выделяют 1 млрд рублей.

Мишустин подчеркнул, что такое поручение дал Владимир Путин. 

Поддержку получают участники специальной военной операции и члены их семей, ветераны Великой Отечественной войны, многодетные родители и люди с невысокими доходами.

Таким образом, можно получить субсидию на покупку оборудования и подключение к газовым сетям до 100 тыс. рублей.

По программе газ провели уже более, чем в 500 тысячах частных домов России.

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