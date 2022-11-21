Правки Уткульбаева в «Рубине»: 4-4-2, Нижегородов в старте, отношение к судьям

Схема

Практически всю игру «Рубин» провел по схеме 4-4-2, с креативными Зотовым и Дзагоевым в центре полузащиты. При Слуцком казанцы чаще играли в 4-5-1. Сказалось ли на характере игры казанцев отсутствие третьего центрального, классического «волнореза» а ля Сибайя (в сегодняшнем «Рубине» это Чуперка и Апшацев)? Вряд ли. «Уфа» предпочитала атаковать флангами, и успеха ей это не принесло – единственный гол хозяева забили после ошибки вратаря Юрия Дюпина, отдавшего из своей штрафной неточную передачу, которую перехватил соперник.

Фото: © rubin-kazan.ru

Что касается созидательных действий, то голевая передача Зотова на Лисаковича при втором забитом мяче, а также заработанный Зотовом, но не назначенный судьей пенальти за пару минут до решающей результативной атаки говорят о том, что центральные полузащитники справились со своей задачей.

Стоит также отметить, что в середине поля «Рубин» неплохо контролировал мяч и старался играть в быстрый пас, что получалось далеко не всегда – отчасти и из-за погоды. Но именно быстрые передачи позволили дважды организовать вылеты Фамейе и Лисаковича на рандеву с вратарем «Уфы» Кукушкиным. И если Фамейе в своем эпизоде залез в офсайд, то Лисакович просто и бесхитростно прошил Кукушкина точным ударом, сравняв счет.

Фото: © rubin-kazan.ru

После второго забитого казанцами мяча Уткульбаев снял с игры правого хавбека Камиля Муллина и выпустил третьего центрального защитника Егора Тесленко. Христоматийный ход в ситуации, когда нужно удержать победный счет. Казанцам это удалось.

Новая пара центральных защитников

Отсутствие в стартовом составе Александра Мартыновича наблюдательного болельщика не должно удивлять: ветеранский статус 35-летнего заслуженного футболиста виден невооруженным взглядом даже с верхотуры ложи прессы «Казань Арены». Как следствие ветеранской скорости – регулярные «привозы», которые приходилось подчищать более молодому Алексею Грицаенко.

Похоже, при Уткульбаеве 27-летнему Грицаенко предстоит взять на себя роль, отводившуюся Мартыновичу – следить за линией офсайда и в целом руководить действиями партнеров по обороне. А в паре с ним будут играть Егор Тесленко или Константин Нижегородов. Они – почти ровесники, первому без двух месяцев 22, второму – 21 год.

Фото: © rubin-kazan.ru

В игре с «Уфой» Уткульбаев выпустил в пару к Грицаенко Нижегородова, для которого эти 90 минут стали дебютными в нынешнем первенстве Первой лиги. Нижегородов (рост 187, вес 73) легче и, как показалось, побыстрее могучего, но тягучего Тесленко (191 – 92). В матче с «Уфой» он отметился несколькими перехватами проникающих передач соперника. Каких-то серьезных ошибок центральные защитники «Рубина» в этой игре не допустили.

Лисакович – в старте

В 18 матчах «Рубина» при Слуцком Виталий Лисакович выходил в стартовом составе лишь в 8, в четырех из них забивал по одному голу. Признаюсь, в некоторых играх этот нападающий производил не самое лучшее впечатление: теряя мяч, не вступал в борьбу, вяло включался в командный прессинг, грешил пижонскими передачами, долго лежал на газоне при столкновениях с соперником.

По трансляции отследить игру Лисаковича в матче с «Уфой» было сложно, и явно он проявился лишь в самом конце первого тайма, когда забивал свой первый мяч (кстати, в своем стиле – такой же он забил «Нефтехимику» в начале первого тайма, а затем спрятался на поле).

Фото: © rubin-kazan.ru

Но нет основания не верить словам Уткульбаева о том, что Виталий проделал много работы, а второй гол в концовке второго тайма подтверждает, что футболист не выключился из игры до финального свистка. Думаю, в следующем матче с «Нефтехимиком» мы снова увидим Лисаковича в стартовом составе. Все-таки лучший бомбардир команды, при этом 6 из своих 8 мячей он забил, выходя на поле с первых минут.

Риторика Уткульбаева

Сколько раз Слуцкий после игр нелицеприятно высказывался о судьях – надо считать. И то, что представители судейского корпуса Леонида Викторовича, мягко говоря, недолюбливают – факт. На пресс-конференции после матча с «Уфой» Юрий Уткульбаев, отвечая на вопрос о неназначенном пенальти, обозначил свое отношение к судьям и их решениям: «Не хочется обсуждать действия судей, я видел, что и хозяева какими-то судейскими решениями были недовольны. Но это футбол, все могут ошибаться, давайте к этому относиться более лояльно».

Фото: © rubin-kazan.ru

Разумная позиция – тем более, с учетом бэкграунда предыдущего главного тренера «Рубина» в этом вопросе. К тому же, Уткульбаев – не новичок в Первой лиге, «Нефтехимик» под его руководством достиг наивысшего успеха за время выступлений в национальных чемпионатах – занял 5-е место в тогда еще ФНЛ. И наверняка у судей уже сложилось мнение об и. о. главного тренера «Рубина».

Лично я каких-то громких историй, связанных с публичной оценкой Уткульбаевым работы арбитров, не помню. А то, что тренеры порой говорят судьям тет-а-тет, как и ответы последних, должно оставаться в подтрибунных помещениях стадионов. Иначе – неправильно.

В воскресенье, 27 ноября, Юрию Уткульбаеву предстоит дебют на «Ак Барс Арене» в качестве и. о. главного тренера «Рубина»: казанцы примут «Нефтехимик». Начало матча в 15.00.