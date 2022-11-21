Правки Уткульбаева в «Рубине»: 4-4-2, Нижегородов в старте, отношение к судьям

Схема
Практически всю игру «Рубин» провел по схеме 4-4-2, с креативными Зотовым и Дзагоевым в центре полузащиты. При Слуцком казанцы чаще играли в 4-5-1. Сказалось ли на характере игры казанцев отсутствие третьего центрального, классического «волнореза» а ля Сибайя (в сегодняшнем «Рубине» это Чуперка и Апшацев)? Вряд ли. «Уфа» предпочитала атаковать флангами, и успеха ей это не принесло – единственный гол хозяева забили после ошибки вратаря Юрия Дюпина, отдавшего из своей штрафной неточную передачу, которую перехватил соперник.
Что касается созидательных действий, то голевая передача Зотова на Лисаковича при втором забитом мяче, а также заработанный Зотовом, но не назначенный судьей пенальти за пару минут до решающей результативной атаки говорят о том, что центральные полузащитники справились со своей задачей.
Стоит также отметить, что в середине поля «Рубин» неплохо контролировал мяч и старался играть в быстрый пас, что получалось далеко не всегда – отчасти и из-за погоды. Но именно быстрые передачи позволили дважды организовать вылеты Фамейе и Лисаковича на рандеву с вратарем «Уфы» Кукушкиным. И если Фамейе в своем эпизоде залез в офсайд, то Лисакович просто и бесхитростно прошил Кукушкина точным ударом, сравняв счет.
После второго забитого казанцами мяча Уткульбаев снял с игры правого хавбека Камиля Муллина и выпустил третьего центрального защитника Егора Тесленко. Христоматийный ход в ситуации, когда нужно удержать победный счет. Казанцам это удалось.
Новая пара центральных защитников
Отсутствие в стартовом составе Александра Мартыновича наблюдательного болельщика не должно удивлять: ветеранский статус 35-летнего заслуженного футболиста виден невооруженным взглядом даже с верхотуры ложи прессы «Казань Арены». Как следствие ветеранской скорости – регулярные «привозы», которые приходилось подчищать более молодому Алексею Грицаенко.
Похоже, при Уткульбаеве 27-летнему Грицаенко предстоит взять на себя роль, отводившуюся Мартыновичу – следить за линией офсайда и в целом руководить действиями партнеров по обороне. А в паре с ним будут играть Егор Тесленко или Константин Нижегородов. Они – почти ровесники, первому без двух месяцев 22, второму – 21 год.
В игре с «Уфой» Уткульбаев выпустил в пару к Грицаенко Нижегородова, для которого эти 90 минут стали дебютными в нынешнем первенстве Первой лиги. Нижегородов (рост 187, вес 73) легче и, как показалось, побыстрее могучего, но тягучего Тесленко (191 – 92). В матче с «Уфой» он отметился несколькими перехватами проникающих передач соперника. Каких-то серьезных ошибок центральные защитники «Рубина» в этой игре не допустили.
Лисакович – в старте
В 18 матчах «Рубина» при Слуцком Виталий Лисакович выходил в стартовом составе лишь в 8, в четырех из них забивал по одному голу. Признаюсь, в некоторых играх этот нападающий производил не самое лучшее впечатление: теряя мяч, не вступал в борьбу, вяло включался в командный прессинг, грешил пижонскими передачами, долго лежал на газоне при столкновениях с соперником.
По трансляции отследить игру Лисаковича в матче с «Уфой» было сложно, и явно он проявился лишь в самом конце первого тайма, когда забивал свой первый мяч (кстати, в своем стиле – такой же он забил «Нефтехимику» в начале первого тайма, а затем спрятался на поле).
Но нет основания не верить словам Уткульбаева о том, что Виталий проделал много работы, а второй гол в концовке второго тайма подтверждает, что футболист не выключился из игры до финального свистка. Думаю, в следующем матче с «Нефтехимиком» мы снова увидим Лисаковича в стартовом составе. Все-таки лучший бомбардир команды, при этом 6 из своих 8 мячей он забил, выходя на поле с первых минут.
Риторика Уткульбаева
Сколько раз Слуцкий после игр нелицеприятно высказывался о судьях – надо считать. И то, что представители судейского корпуса Леонида Викторовича, мягко говоря, недолюбливают – факт. На пресс-конференции после матча с «Уфой» Юрий Уткульбаев, отвечая на вопрос о неназначенном пенальти, обозначил свое отношение к судьям и их решениям: «Не хочется обсуждать действия судей, я видел, что и хозяева какими-то судейскими решениями были недовольны. Но это футбол, все могут ошибаться, давайте к этому относиться более лояльно».
Разумная позиция – тем более, с учетом бэкграунда предыдущего главного тренера «Рубина» в этом вопросе. К тому же, Уткульбаев – не новичок в Первой лиге, «Нефтехимик» под его руководством достиг наивысшего успеха за время выступлений в национальных чемпионатах – занял 5-е место в тогда еще ФНЛ. И наверняка у судей уже сложилось мнение об и. о. главного тренера «Рубина».
Лично я каких-то громких историй, связанных с публичной оценкой Уткульбаевым работы арбитров, не помню. А то, что тренеры порой говорят судьям тет-а-тет, как и ответы последних, должно оставаться в подтрибунных помещениях стадионов. Иначе – неправильно.
В воскресенье, 27 ноября, Юрию Уткульбаеву предстоит дебют на «Ак Барс Арене» в качестве и. о. главного тренера «Рубина»: казанцы примут «Нефтехимик». Начало матча в 15.00.