Правоохранители Зеленодольска задержали мужчину с ножом у школы

В Зеленодольске бдительность граждан помогла предотвратить возможную трагедию. Жители города сообщили в полицию о подозрительном мужчине, разгуливающем с предметом, похожим на обрез, неподалёку от школы на улице Юности.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали мужчину. Как оказалось, в руках у него был самодельный обрез охотничьего ружья ИЖ-17 без патронов. Никаких разрешительных документов на оружие у задержанного не было. Он утверждал, что просто нашёл обрез на улице и нёс его домой.

По внешним признакам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось также, что ранее он уже имел проблемы с законом.

В настоящее время изъятое оружие направлено на экспертизу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия», сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.