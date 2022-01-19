Православные татарстанцы празднуют Крещение Господне

Сегодня, 19 января, в татарстанских православных храмах проводятся крещенские богослужения в честь праздника – Крещения Господня. Божественная Литургия прошла в Богоявленском Храме села Каипы Лаишевского района республики. Об этом сообщили в Татарстанской митрополии.

После завершения литургической службы началось Великое водоосвящение. Для верующих открылась иордань (прорубь – прим. Ред), которую организовали на местном роднике.

Фото: © tatmitropolia.ru

Ранее, вечером 18 января, в Крещенский сочельник митрополит Кирилл провел вечерню и Литургию святителя Василия Великого в храме Богоявления Господня в селе Исаково Зеленодольского района РТ. Также митрополит совершил всенощное бдение в соборе Казанской иконы Божией Матери Казанско-Богородицкого мужского монастыря.

«В эти святые дни мы не только вспоминаем события земной жизни Господа, но и соучаствуем в них. Господь пришел на эту землю и крестился от Иоанна Предтечи в водах Иордана. Иоанн крестил людей во оставление грехов: люди исповедовали свои грехи и лишь потом крестились. И мы сегодня приходим к Богу и получаем благодать, которую Господь изливает на воды вокруг», – отметил в своем поздравлении митрополит Кирилл.

Фото: © tatmitropolia.ru

Всего в Татарстане организовали 115 купелей для крещенских купаний. Рядом с каждой дежурят сотрудники МЧС и «скорой» помощи.