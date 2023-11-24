Православный форум транслирует традиционные ценности

В этом году форум был приурочен к 300-летию основания Казанской православной духовной семинарии, поэтому все мероприятия и выступления так или иначе касались сферы духовного образования.

Помимо множества священнослужителей, чиновников, общественников в зале ГТРК «Корстон» были представители поместных православных церквей Болгарии, Чехии, Сирии. Среди самых заметных гостей - Раис Татарстана Рустам Минниханов, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, глава ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин, сенатор от Татарстана Александр Терентьев, руководитель Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов, председатель Комитета Государственной Думы РФ по культуре Елена Ямпольская, Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

В начале пленарного заседания было зачитано обращение к участникам форума Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. «Надеюсь, что настоящий форум будет способствовать успешному продолжению церковно-общественного и церковно-государственного диалога на Татарстанской земле, станет важным вкладом в развитие богословского образования в нашей стране», - было сказано в его послании.

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и глава ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин в своих речах отметили важность единения и тесного межконфессионального сотрудничества - особенно в наше непростое время. При этом митрополит Казанский и Татарстанский не преминул похвалить коллег-мусульман за помощь пострадавшим в секторе Газа.

Тему продолжил заместитель начальника Управления Президента России по общественным проектам Александр Журавский. Он отметил, что в условиях противостояния с Западом обязательно нужно сохранить мир внутри страны. И Татарстан в этом смысле - образец для подражания.

Заметным стало выступление заместителя главы Всемирного русского народного собора Константина Малофеева, наполненное тревожными предсказаниями. Он, подняв проблему рождаемости, заявил, что нынешний русский мир находится в эпицентре демографического кризиса. И чтобы преодолеть это, необходимо безотлагательно предпринять определенные шаги.

Завершая мероприятие, Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что новые вызовы требуют консолидации, выдержки и решимости в отстаивании своих духовных ценностей. «Нынешний форум - наглядное тому подтверждение. Символично, что он приурочен к празднованию 300-летнего юбилея Казанской духовной семинарии. Многие годы это известное образовательное заведение готовило священников не только для Казанской епархии, но и для всей России», - добавил он. Также глава республики подчеркнул, что именно религиозное духовное образование формирует наши традиционные ценности.

В кулуарах форума корреспонденту удалось коротко поговорить с заместителем руководителя миссионерского отдела Казанской епархии иереем Александром Даниловым. Он так охарактеризовал миссию этого форума: «В чем одна из самых больших бед сегодня в мире? Разобщение людей. Ведь общество сейчас атомизировано, каждый думает о себе. Да, он может идентифицировать себя с чем-то, но идентифицировать и быть - это часто разные вещи. Человек может идентифицировать себя как ваш друг, но это не значит, что он ваш друг. Эта атомизация влияет и на православную общественность. Поэтому такие форумы объединяют - это их главная задача. Здесь мы встречаемся друг с другом, обсуждаем общие проблемы и общие радости. Это самое прекрасное, что происходит на форуме. К нам съезжаются люди из разных уголков России, которые могли бы никогда не встретиться».

Александр Данилов обозначил еще одну проблему - огромное обилие информации, в которой человек просто теряется. Кроме того, в виртуальном пространстве много людей как гениальных, так и недалеких. И часто голоса последних слышны даже сильнее. «Наши предки лет 100 назад через себя столько информации, сколько мы сегодня за день потребляем, не пропускали, - сказал Данилов. - На мой взгляд, это один из самых главных вызовов, чтобы христиане умели слышать голос церкви в этом шуме, различать главное и второстепенное. Это влияет непосредственно на жизнь каждого человека. Вот и это тоже задача форума».