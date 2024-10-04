Праздничные и выходные дни в 2025 году: основные изменения от Михаила Мишустина

Михаил Мишустин, Председатель Правительства Российской Федерации, подписал новое постановление о праздничных и выходных днях на 2025 год. В соответствии с этим документом, было определено, как будут распределены нерабочие дни в будущем году.

Праздничные дни в 2025 году будут немного изменены из-за совпадений с выходными. В частности, 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье, что делает их нерабочими. В связи с этим было принято решение перенести эти дни на пятницу, 2 мая, и среду, 31 декабря.

Кроме этого, в постановлении уточнены и другие перенесенные праздники. Нерабочий день с воскресенья, 23 февраля, перенесен на четверг, 8 мая. Аналогично, 8 марта, который выпадает на субботу, будет отмечаться в пятницу, 13 июня, а 1 ноября, также приходящийся на субботу, перенесен на понедельник, 3 ноября.

Что касается новогодних каникул, они продлятся 11 дней, начиная с 29 декабря 2024 года и заканчивая 8 января 2025 года.

Нерабочие дни в 2025 году будут следующими: