Праздник добрососедства в казанском парке «Калейдоскоп»

11 июля в 17:00 в парке «Калейдоскоп» (ул. Сыртлановой, 9) состоится фестиваль добрососедства «Наш двор». Гости мероприятия узнают, как программа благоустройства изменила Вахитовский и Приволжский районы Казани за последние 5 лет.

Что будет на празднике:

- Награждение самых активных жителей благодарственными письмами от Рустама Минниханова

- Большой концерт с участием Государственного камерного хора РТ, народных артистов Татарстана и детских коллективов

- Мастер-классы, ярмарка «Добрая Казань» и зона чаепития

- Аквагрим и развлекательные площадки для детей

С 2020 года в Татарстане благоустроили 5 174 двора, улучшив жизнь 1,5 млн жителей. Только в двух районах Казани отремонтировали 363 двора с 563 домами, где живёт 120 тысяч человек.

Место проведения праздника - парк «Калейдоскоп» - само по себе является примером успешного благоустройства. После капитальной реконструкции 2017 года он вошёл в число девяти лучших игровых площадок республики.

Мероприятие организовано при поддержке ВПП «Единая Россия», представители которой будут информировать жителей о предстоящих выборах.