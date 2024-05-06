Праздник «Изге Болгар җыены» пройдет в Татарстане в последний день «KazanForum»

В Татарстане вновь состоится праздник, посвященный Дню официального принятия Ислама Волжской Булгарией.

В этом году площадкой для проведения станет город Болгар, а дата выпадет на 19 мая – заключительный день международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum». Все иностранные гости смогут посетить старинный город и познакомиться с историей республики.

Кульминационной частью программы «Изге Болгар җыены» впервые станет мероприятие «Тәүбә» – коллективная «молитва покаяния». По словам организаторов, в будущем эта молитва будет главной целью проведения форума в Болгаре. Это позволит усилить религиозную составляющую мероприятия и привлечь на него большее количество верующих мусульман.

Среди участников также планируют разыграть путевки в хадж для верующих семей из Татарстана.