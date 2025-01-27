Празднование Китайского Нового года в Институте филологии и межкультурной коммуникации

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Город
27 января 2025  17:59

Сегодня в здании Института филологии и межкультурной коммуникации проходит торжественное празднование Китайского Нового года. Это важное культурное событие собрало студентов, преподавателей и гостей, желающих отметить начало нового года по восточному календарю.

Мероприятие начинается с поздравительной речи Генерального консула Китайской Народной Республики в Казани, Господина Сян Бо. Его слова, полные теплоты и дружбы, подчеркивают уникальность культурного обмена между Китаем и Россией.

Все присутствующие смогут насладиться выступлениями творческих коллективов.

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