Осужденные в колониях Татарстана изготовили товаров более чем на 500 млн рублей

За 2021 год осужденные, отбывающие наказание в колониях Татарстана, изготовили продукции более чем на полмиллиарда рублей, сообщил заместитель начальника УФСИН России по Татарстану Андрей Яковенко на итоговой коллегии.

Он отметил, что привлечение осужденных к труду остается главной задачей. Во-первых, это позволяет им приобрести навыки труда, а во-вторых, поможет быстрее влиться в социум после освобождения.

Ассортимент продукции широкий и востребованный не только на рынке Казани, но и в других регионах России. Осужденные изготавливают железные изделия, одежду и обувь, изделия из дерева и сувенирную продукцию, рассказал Яковенко.

Всего к труду было привлекли 3,5 тыс. осужденных.

Ранее "КВ" сообщали, что в Казани в 2022 году начнут строительство нового СИЗО на 1000 мест.