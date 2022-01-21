 Осужденные в колониях Татарстана изготовили товаров более чем на 500 млн рублей
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Осужденные в колониях Татарстана изготовили товаров более чем на 500 млн рублей

Всего к изготовлению продукцию привлекли 3,5 тыс. осужденных.

Город
21 января 2022  10:32
Автор:
Ольга Ильина

За 2021 год осужденные, отбывающие наказание в колониях Татарстана, изготовили продукции более чем на полмиллиарда рублей, сообщил заместитель начальника УФСИН России по Татарстану Андрей Яковенко на итоговой коллегии. 

Он отметил, что привлечение осужденных к труду остается главной задачей. Во-первых, это позволяет им приобрести навыки труда, а во-вторых, поможет быстрее влиться в социум после освобождения.

Ассортимент продукции широкий и востребованный не только на рынке Казани, но и в других регионах России. Осужденные изготавливают железные изделия, одежду и обувь, изделия из дерева и сувенирную продукцию, рассказал Яковенко.

Всего к труду было привлекли 3,5 тыс. осужденных.

Ранее "КВ" сообщали, что в Казани в 2022 году начнут строительство нового СИЗО на 1000 мест.

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