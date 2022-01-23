«Предельный рост тарифов ограничен»: сколько татарстанцы будут платить за воду?

Главный доклад на прошедшем заседании коллегии Госкомитета РТ по тарифам, посвященный итогам прошедшего года и планам на этот, озвучил глава ведомства Александр Груничев.

По его словам, в прошлом году граждане стали меньше обращаться в ведомство по различным вопросам. По сравнению с 2020 годом количество обращений снизилось на 3,65%. Эта тенденция в первую очередь связана с сокращением обращений по поводу вывоза твердых коммунальных отходов. Груничев связал это с эффективной работой штаба, курирующего как раз ТКО. Например, благодаря этой работе был скорректирован график вывоза ТКО.

Самый главный вопрос, волнующий горожан, – это, конечно, предстоящий рост коммунальных платежей с 1 июля.

Груничев сообщил, что предельный рост тарифов ограничен 6,2%. Но, как оказалось, это правило относится не ко всем услугам ЖКХ.

Не превысит допустимого роста тариф на услуги, связанные с обращением с ТКО, – с середины года он должен вырасти всего на 4%. А на электроэнергию тариф вырастет в среднем на 4,6%.

А тарифы на питьевую воду и водоотведение вырастут ощутимо. И цифры совершенно не вписываются в озвученный предельный норматив повышения стоимости услуг. Это стало понятно из доклада генерального директора казанского МУП «Водоканал» Андрея Егорова. С 1 июля этого года за водоснабжение казанцам придется платить 24,8 рубля за кубометр (сейчас они платят 22,3 рубля), а за водоотведение – 27,6 рубля (на сегодня – 19,6 рубля). Но это еще не все. В последующие годы этот рост хоть и замедлится, но продолжится. В 2023 году за воду и канализацию мы будем платить 27,36 рубля и 33,67 рубля за кубометр соответственно. В 2024-м – 29,41 рубля и 39,11 рубля. Таким образом, рост тарифов превысит 6,2%.

Объясняется этот ценовой взлет просто: «Водоканал» начинает большую инвестиционную программу, одобренную Госкомитетом РТ по тарифам. Она рассчитана до 2028 года. Вложения в нее по плану должны составить 6,9 млрд рублей. Из них 1,5 млрд рублей уйдет на реконструкцию сетей водоснабжения, еще 5,4 млрд рублей – на систему водоотведения. И граждане должны внести свою финансовую лепту в этот грандиозный план. Егоров рассказал о печальном состоянии возглавляемого им коммунального хозяйства. По его словам, из почти 3 тыс. километров труб казанского водопровода изношено порядка 85%. Плюс около 1300 километров бесхозных сетей, которые тоже нуждаются в ремонте или замене, было принято на баланс. «По грубым оценкам» (прямая цитата начальника «Водоканала») на замену такого количества труб требуется более 40 млрд рублей.

Далее Егоров сообщил, что в его хозяйстве за год произошло около 14 тыс. аварийных ситуаций разной степени значимости. 69 из них связаны с разрушениями коллекторов. Ежегодно на устранение последствий аварий у «Водоканала» уходит более 2 млрд рублей. Действующие на сегодня тарифы на воду, по словам Егорова, этих расходов не покрывают. Дополнительных бюджетных ассигнований в эту сферу не предусмотрено. Вот тебе, бабушка, и повышение тарифа!

Закрывая заседание, принимавший в нем участие премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сказал: «Госкомитету по тарифам необходимо продолжить практику публичного обсуждения принятия тарифных решений, инвестиционных программ, а также недопущения превышения платы гражданами за коммунальные услуги. Причем нужно формировать тарифы не расчетными методами, а теми объективными данными, которые существуют в наших министерствах. Инвестиции в сферу ЖКХ нельзя рассматривать только за счет повышения стоимости услуг».

Этими бы принципами да тарифы формировать.