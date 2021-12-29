Предполагаемого виновника взрыва газа в Челнах похоронят силами города

В Челнах администрация города похоронит предполагаемого виновника взрыва газа в Челнах. Мужчина умер еще 1 ноября, и все это время его тело находилось в бюро судебно-медицинской экспертизы. Об этом рассказал мэр города Наиль Магдеева во время заселения жильцов в отремонированный после взрыва дом, сообщают «Челнинские известия».

«Владимир Рочев здесь жил, работал, пришло время предать его земле», – рассказал мэр.

По его словам, у мужчины нет родственников, поэтому его решено похоронить силами города.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах пострадавших от взрыва газа заселят в квартиры 29 декабря.