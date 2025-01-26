Предпринимателя из Татарстана обвинили в растрате субсидий на развитие бизнеса

В Татарстане предпринимателя подозревают в неправомерном использовании государственной субсидии, предназначенной для ведения бизнеса. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Согласно данным расследования, в 2023 году предприниматель получил 499 тысяч рублей на создание веб-сайта и приобретение оборудования. Однако свыше 102 тысяч рублей из этих средств он потратил на личные нужды, не связанные с бизнесом. В своем отчете он указал, что средства использованы полностью.

Предприниматель полностью возместил причиненный ущерб. В настоящее время уголовное дело передано в суд.