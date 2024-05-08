Предпринимателям Казани предлагают начать работу с отходами

Власти города поддержат малый и средний бизнес, который занимается переработкой и обращением с отходами. По их мнению, сейчас это должно стать приоритетным направлением. Этот пункт указан в документе постановления исполкома, включающего меры поддержки. Сейчас он находится на антикоррупционной экспертизе.

Ожидается, что в течение трех лет на поддержку малого и среднего бизнеса в городе будет выделено более 100 млн рублей. Финансовая помощь будет доступна только для компаний, занимающихся приоритетными видами деятельности.

Приоритетные направления также включают инновации, образование, здравоохранение, спорт, культуру, общественное питание и создание мини-отелей и гостиниц.

К слову, планируется, что к 2024 году количество самозанятых жителей Казани вырастет почти на 8 тысяч. Это количество достигнет 119 тысяч горожан.