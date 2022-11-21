Предприятие Набережных Челнов выплатит по 100 тыс. рублей мобилизованным работникам

Компания «Акульчев» в Набережных Челнах выплатит мобилизованным работникам по 100 тыс. рублей. Также за ними сохранятся их должности, рабочие места и выплата ежемесячных окладов. Об этом сообщил замруководителя исполкома автограда Рамиль Халимов во время совещания.

«Акульчев» закупила военнослужащим полную экипировку, добавил спикер.

На заводе «КАМАЗ» призванным на службу сотрудникам ежемесячно будут выплачивать по 50 тыс. рублей и за ними сохранятся рабочие места.

Кроме того, предприятие закупило для мобилизованных работников экипировочные комплекты в размере 150 тыс. рублей. В них входят 44 предмета, включая каски, бронежилеты, аптечку.

Призванным сотрудникам Картонно-бумажного комбината ежемесячно будут выплачивать по 30 тыс. рублей и по 10 тыс. рублей на каждого ребенка (до 18 лет и студенты, обучающиеся на очном отделении).

Также работники получат заработную плату за сентябрь за отработанные дни, премию к Новому году и дивиденды по итогам работы комбината в этом году.