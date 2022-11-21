 Предприятие Набережных Челнов выплатит по 100 тыс. рублей мобилизованным работникам
news_header_top_970_100

Предприятие Набережных Челнов выплатит по 100 тыс. рублей мобилизованным работникам

Рабочие места призванных на службу сотрудников сохранятся.

Республика
21 ноября 2022  18:31
Автор:
Роза Габитова

Компания «Акульчев» в Набережных Челнах выплатит мобилизованным работникам по 100 тыс. рублей. Также за ними сохранятся их должности, рабочие места и выплата ежемесячных окладов. Об этом сообщил замруководителя исполкома автограда Рамиль Халимов во время совещания.

«Акульчев» закупила военнослужащим полную экипировку, добавил спикер.

На заводе «КАМАЗ» призванным на службу сотрудникам ежемесячно будут выплачивать по 50 тыс. рублей и за ними сохранятся рабочие места.

Кроме того, предприятие закупило для мобилизованных работников экипировочные комплекты в размере 150 тыс. рублей. В них входят 44 предмета, включая каски, бронежилеты, аптечку. 

Призванным сотрудникам Картонно-бумажного комбината ежемесячно будут выплачивать по 30 тыс. рублей и по 10 тыс. рублей на каждого ребенка (до 18 лет и студенты, обучающиеся на очном отделении).

Также работники получат заработную плату за сентябрь за отработанные дни, премию к Новому году и дивиденды по итогам работы комбината в этом году.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Эксперты РТ: праздник День матери обладает фундаментальным значением
Президент РТ увеличил численность госслужащих
В Казани из-за строительства второй ветки метро ограничат движение по улице Фучика
«Ак Барс-Динамо» одержал победу в первом домашнем матче чемпионата России
В Казани стартовал финал Международного чемпионата по киберспорту стран ОИС
Президент РТ сообщил, что в Татарстане турпоток за 9 месяцев увеличился на 11%
В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 76 случаев COVID-19
Казань стала лучшим городом в РФ для ведения гостиничного бизнеса