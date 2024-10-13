Предприятия ОПК могут получить субсидии на обучение работников по новому нацпроекту

В Татарстане в 2025 году стартует программа краткосрочного обучения, переобучения и повышения квалификации кадров для оборонно-промышленного комплекса с федеральным и республиканским софинансированием. Минтруд РТ сообщает, что предприятиям ОПК необходимо до 1 ноября подать заявки в Минпромторг РТ для получения субсидий на обучение сотрудников.

Национальный проект «Кадры», начинающийся с 1 января 2025 года, направлен на развитие профессионального образования и адаптацию системы к требованиям рынка труда. Основное внимание уделят формированию прогнозов по рынку труда на ближайшие пять лет, первый из которых планируется завершить до конца текущего года.