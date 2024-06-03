Председатель Молодежного парламента РТ вышла в финал всероссийского конкурса

Нина Шимина – депутат Госсовета РТ и председатель молодежного парламента РТ – приняла участие во Всероссийском конкурсе Президентской платформы «Россия – страна возможностей» под названием «Это у нас семейное», сообщает Министерство по делам молодежи РТ. Вместе со своей семьей она оказалась в финале конкурса.

«Вчерашний день показал нам, что мы действительно очень крепкая семья, которая объединяет интеллектуалов, творческих, спортивных людей. Для нас многие задания конкурса были близки, потому что дома мы много времени проводим вместе. Нас поразило, что в интеллектуальных конкурсах дети справлялись даже быстрее, чем мы, потому что это оказались вопросы школьной программы. В команде представлены три поколения. Мама, мы с мужем и близнецы. А папа взял на себя ответственную миссию - сидеть с третьим ребенком во время испытаний и болел за нас», – рассказала Нина Шимина.

В Уфе завершился окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное» от президентской платформы «Россия – страна возможностей». Участвовали около 400 семей из Приволжского федерального округа. Финалистами стали 78 команд, включая шесть из Республики Татарстан. Участники выполняли различные задания, включая интеллектуальные и спортивные.

Победители отправятся в семейные путешествия, а 30 семей получат сертификаты на улучшение жилищных условий. Конкурс позволил семьям узнать друг о друге больше, обогатить свой досуг и поддержать традиционные ценности.