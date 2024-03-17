Председатель Общественной палаты РТ: Молодожены идут голосовать в день свадьбы

О его работе рассказала председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

«Мы приняли в Центре общественного наблюдения две большие иностранные группы. Первая – участники Международного фестиваля молодежи, вторая – наблюдатели.

Также мы остаемся на связи со всеми муниципальными районами. В некоторых деревнях молодые люди женятся в день голосования, а потом идут на участок.

Также на участок идут многие ветераны СВО, находящиеся в отпуске. Надеюсь, последний день голосования пройдет также заинтересованно, как и предыдущие», - рассказала Зиля Валеева.