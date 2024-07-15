Председатель «Полевой почты Герат» Наиль Каюмов рассказал про помощь бойцам

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Республика
15 июля 2024  13:59
Автор:
Елизавета Черкина

Председатель военно-патриотической организации по РТ «Полевая почта Герат» Наиль Каюмов выступил в эфире телемарафона «Вступай в армию Победы», который проводится ТК «ТНВ». Он сообщил, что их организация 
создана в 2003 году. 

В 2008 году активисты организации начали поисковые работы. 

- Когда началась спецоперация, мы сразу же первыми отправили машину с медикаментами, - рассказал Каюмов. - В начале помощь отправляли из того, что приносили люди. Сейчас у нас  есть собственное производство. Производим, например, бронежилеты, изготовили три сети на триста квадратных метров.

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