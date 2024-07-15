Председатель «Полевой почты Герат» Наиль Каюмов рассказал про помощь бойцам

Председатель военно-патриотической организации по РТ «Полевая почта Герат» Наиль Каюмов выступил в эфире телемарафона «Вступай в армию Победы», который проводится ТК «ТНВ». Он сообщил, что их организация

создана в 2003 году.

В 2008 году активисты организации начали поисковые работы.

- Когда началась спецоперация, мы сразу же первыми отправили машину с медикаментами, - рассказал Каюмов. - В начале помощь отправляли из того, что приносили люди. Сейчас у нас есть собственное производство. Производим, например, бронежилеты, изготовили три сети на триста квадратных метров.