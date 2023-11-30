Председатель СК России выясняет подробности побега татарстанских детей из детсада

Председателю СК России будет доложено о ситуации, связанной с самовольным уходом двух детей из детского сада в Татарстане, сообщает СУ СКР по РТ.

В Набережных Челнах двое детей 6 и 7 лет самовольно перелезли через забор в детском саду и убежали из учреждения. Работники детсада своевременно не обратились в полицию, даже не сообщили об этом родителям. Дети были найдены в подъезде многоэтажки, где живет один из них.

Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Республике Татарстан Липскому В.А. доложить по ситуации.