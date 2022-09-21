 Председатель СКР проконтролирует расследование дела падения стены на 6-летнего мальчика в РТ
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Председатель СКР проконтролирует расследование дела падения стены на 6-летнего мальчика в РТ

Региональное СУ должно будет доложить центральному аппарату о результатах расследования.

Республика
21 сентября 2022  11:48
Автор:
Ольга Ильина

По поручению главы Следственного комитета России ход и результаты расследования уголовного дела по факту получения травмы мальчика в Татарстане поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике.

Напомним, на шестилетнего мальчика упала кирпичная стена заброшенного здания. После этого женщина в одной из соцсетей пожаловалась на бездействие чиновников и правоохранительных органов, которые в ответ на обращения по поводу получения ее сыном травмы не принимали никаких мер.

Позже женщину принял руководитель СО бугульминского СУ СКР по РТ, после чего была проведена доследственная проверка, а затем и возбуждение уголовного дела.

«Установлено, что 25 июля в городе Бугульме шестилетний мальчик проходил мимо заброшенного здания, когда на него упал фрагмент кирпичной стены. В результате у ребенка была диагностирована черепно-мозговая травма. Следствием проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к преступлению в отношении малолетнего», - заключили в пресс-службе.

Ранее «КВ» сообщали, что в Менделеевском районе Татарстане произошла авария сучастием трех автомобилей. По данным ведомства, водитель «БМВ Х5» при попытке обгона столкнулся с «Маздой» и «Ладой Вестой». Машины после удара опрокинулись в кювет. В результате аварии пострадали пять человек, в том числе девятимесячный ребенок. Их с различными травмами доставили в больницу. 

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