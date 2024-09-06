Председателя гаражного кооператива в РТ накажут за незаконный сброс мусора

В Татарстане председатель гаражного кооператива «Петрокам-Авто» привлечен к ответственности за организацию несанкционированной свалки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

Факт нарушения зафиксировал на видео очевидец. На кадрах видно, как мужчина собирает отходы в тачку, вывозит их за пределы гаражного кооператива и сбрасывает на почву. Площадь захламленной территории составила 65 квадратных метров.

Видеоматериалы были направлены в Закамское управление Минэкологии РТ. В отношении председателя кооператива было вынесено предостережение.

В настоящее время нарушитель обязан ликвидировать свалку. Материалы дела также переданы в Нижнекамскую городскую прокуратуру для принятия мер административного воздействия.