Председателя гаражного кооператива в РТ накажут за незаконный сброс мусора

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Республика
6 сентября 2024  16:45
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане председатель гаражного кооператива «Петрокам-Авто» привлечен к ответственности за организацию несанкционированной свалки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

Факт нарушения зафиксировал на видео очевидец. На кадрах видно, как мужчина собирает отходы в тачку, вывозит их за пределы гаражного кооператива и сбрасывает на почву. Площадь захламленной территории составила 65 квадратных метров.

Видеоматериалы были направлены в Закамское управление Минэкологии РТ. В отношении председателя кооператива было вынесено предостережение.

В настоящее время нарушитель обязан ликвидировать свалку. Материалы дела также переданы в Нижнекамскую городскую прокуратуру для принятия мер административного воздействия.

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Председателя гаражного кооператива в РТ накажут за незаконный сброс мусора